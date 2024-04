Δεκάδες εγκλωβισμένοι σε σήραγγες και λατομεία στην Ταϊβάν - Συνεχίζονται πόρτα πόρτα οι προσπάθειες διάσωσης (video)

Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν τα σωστικά συνεργεία στην Ταΐβάν μετά τα 7,4 Ρίχτερ που χτύπησαν την πόλη καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τα συνεργεία πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και καλούν τους κατοίκους προκειμένου να διαπιστώσουν αν χρειάζονται κάποια βοήθεια.

Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό και άλλοι 882 έχουν τραυματιστεί.

Η τοπική United Daily News ανέφερε ότι τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατολισθήσεις βράχων στο εθνικό πάρκο Taroko ενώ τραγικό θάνατο βρήκε και ο οδηγός ενός βαν που σκοτώθηκε στην ίδια περιοχή όταν πέτρες χτύπησαν το όχημά του, αναφέρει το AP. Ο σεισμός και οι μετασεισμοί προκάλεσαν επίσης 24 κατολισθήσεις και ζημιές σε 35 δρόμους, γέφυρες και σήραγγες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα (11 μίλια) νότια της πόλης Χουαλιέν, αλλά ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές 100 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε την Ταϊβάν τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο σεισμός προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές στο Χουαλιέν, όπου κτίρια έπεσαν, οι δρόμοι μπλοκαρίστηκαν και γραμμές τρένων διακόπηκαν, αφήνοντας την απομακρυσμένη περιοχή ακόμη πιο αποκομμένη από την υπόλοιπη Ταϊβάν.

