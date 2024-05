Oυκρανικό drone χτύπησε διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στη Ρωσία (video)

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου σε περιοχή της Ρωσίας.

Σε βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαίνονται εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ενεργειακό γίγαντα της Rosneft να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Τhe Sun. Σημειώνεται ότι η Rosneft είναι μια ρωσική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Tην επίθεση στο διυλιστήριο που βρίσκεται στην πόλη Ριαζάν συντόνισε η υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας (GUR), προσθέτει το δημοσίευμα.

The refinery is burning. pic.twitter.com/gKdUJwGLCQ

Ukrainian forces carried out another successful drone attack deep into Russia this evening, with multiple attack UAVs hitting Rosneft’s Ryazan oil refinery.

Στέλεχος της υπηρεσίες GUR που μίλησε στην ουκρανική εφημερίδα Pravda ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χτυπήθηκε ένας στρατιωτικός στόχος στην Ριαζάν, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από τη ρωσική πρωτεύουσα. «Υπάρχουν σημαντικές ζημιές, έγινε έκρηξη».

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έσπευσε να επιβεβαιώσει ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν σήμερα σε αρκετές περιοχές στην κεντρική και νοτιοδυτική Ρωσία.

AFU conducts drone strike on the NK Rosneft RNPK oil refinery in Ryazan, Russia

Geolocation: 54.561108, 39.746463

Local Russian authorities report that the refinery was attacked last night by Ukrainian long-range OWUAV’s and that “one drone was shot down.” #OSINT… pic.twitter.com/lXbEAXq76A

