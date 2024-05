Ο Τραμπ παρενέβη στον αέρα του FOX και εκθείασε την αστυνομία για την εκκένωση στο Κολούμπια: «Ήταν απίστευτοι, δεν φοβόντουσαν τίποτα»

Το εγκώμιο των αστυνομικών που απομάκρυναν τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές μετά τα επεισόδια των τελευταίων ημερών έπλεξε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Tην ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί ανήσυχη τα όσα εκτυλίσσονται σε διάφορες αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις με τους φοιτητές να έχουν εξεγερθεί υποστηρίζοντας τον παλαιστινιακό λαό, ο υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έσπευσε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη στάση των αρχών που εκκένωσαν τελικά το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Trump on the Columbia occupation take down by the NYPD: “It should never have gotten to this, they should have done it a lot sooner.” Full report https://t.co/ORbziKypSB pic.twitter.com/AQboym15vl

— m o d e r n i t y (@ModernityNews) May 1, 2024