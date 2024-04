Διαδηλωτές που ζητούν απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς έριξαν μπογιά στη βουλή του Ισραήλ

Ομάδα Ισραηλινών, που ζητάει από την κυβέρνησή της να κάνει περισσότερα για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα, διαδήλωσε μπροστά στο κοινοβούλιο, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου, για την οποία λένε ότι δεν κάνει αρκετά για το θέμα.

Η διαδήλωση πήρε μια διαφορετική τροπή όταν ορισμένοι από συμμετέχοντες έριξαν μπογιά στο γυάλινο χώρισμα μεταξύ του εξώστη των θεατών και της αίθουσας της ολομέλειας.

Relatives of the captives held in Gaza stormed the Knesset in protest of the Israeli government failing to reach a prisoner swap deal with the resistance in Gaza. pic.twitter.com/AZfrK2zayn

— MintPress News (@MintPressNews) April 3, 2024