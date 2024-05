Νέα Υόρκη: Σχεδόν 300 συλλήψεις στις καταλήψεις σε δύο πανεπιστήμια - «Παγκόσμιο πρόβλημα η ριζοσπαστικοποίηση των νέων»

Ο Έρικ Άνταμς, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι σε διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια έγιναν 300 περίπου συλλήψεις.

Ο Άνταμς είπε ότι το Κολούμπια αναγνώρισε ότι υπήρχαν «εξωτερικοί ταραξίες» στους χώρους του, «εκπαιδεύοντας» και «συνδιοργανώνοντας» το κίνημα διαμαρτυρίας.

Πρόσθεσε ότι μετά από αίτημα του Κολούμπια, η αστυνομία πραγματοποίησε την επιχείρησή της για να απομακρύνει αυτούς που διέκοπταν μια ειρηνική διαμαρτυρία.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε ότι ο αντισημιτισμός και οι αντι-ισραηλινές συμπεριφορές ήταν «διάχυτες» και τόνισε ότι οι ακτιβιστές δεν βρίσκονταν εκεί «για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά, αλλά προσπαθούσαν να δημιουργήσουν χάος».

Σύμφωνα με όσα είπε, περίπου 300 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων σε πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης χθες το βράδυ.

«Μαζική επιχείρηση» πραγματοποιήθηκε στο Κολούμπια, λέει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Έρικ Άνταμς είπε ότι πραγματοποιήθηκε μια «μαζική επιχείρηση» στο Κολούμπια, αλλά η αστυνομία είχε, την ίδια ώρα, κι άλλα μέτωπα. «Είχαμε επίσης την πόλη να προστατεύσουμε», πρόσθεσε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε μια πόλη του μεγέθους της Νέας Υόρκης, είπε ο Άνταμς.

Ο δήμαρχος μίλησε ακόμη για ένα κίνημα «ριζοσπαστικοποίησης των νέων», κάνοντας λόγο για «παγκόσμιο πρόβλημα». «Δεν πρόκειται να επιτρέψω να συμβεί αυτό», τόνισε ο Άνταμς.

Ορισμένοι διαδηλωτές ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε πόσοι από τους συλληφθέντες μέσα και έξω από το Hamilton Hall ήταν «εξωτερικοί ταραχοποιοί» και δεν είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο.

Ο John Chell, επικεφαλής της περιπολίας, λέει ότι έγιναν 282 συλλήψεις -173 από το City College και 119 από το Columbia. Δεν έχουν αναλύσει ακόμη αρκετά τους αριθμούς για να είναι σε θέση να απαντήσουν πλήρως στο ερώτημα, προσθέτει.

Νωρίτερα, ο επίτροπος Έντουαρντ Κάμπαν είπε ότι συνελήφθησαν περίπου 300 άτομα.

Όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα που συνελήφθησαν, η Rebecca Weiner, αναπληρώτρια επίτροπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, είπε ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν συνδεθεί με προηγούμενες διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις.

Η στιγμή της επιδρομής της αστυνομίας στους υπό κατάληψη χώρους του Πανεπιστημίου Κολούμπια

Φωτογραφίες και βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος των καταστροφών.

#HAPPENINGNOW: @Columbia has requested our assistance to take back their campus, which has seen disturbing acts of violence, forms of intimidation & destruction of property. @NYPDnews is dispersing the unlawful encampment and persons barricaded inside of university buildings… pic.twitter.com/gQUzXDUlFe — NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 1, 2024

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Minouche Shafik, κάλεσε την αστυνομία της Νέας Υόρκης για να «αποκαταστήσει την τάξη και την ασφάλεια» στην πανεπιστημιούπολη, εν μέσω των κλιμακούμενων διαδηλώσεων, οι οποίες περιελάμβαναν επίσης έναν τεράστιο καταυλισμό στο γκαζόν της σχολής.

Κατά την επιδρομή συνελήφθησαν διαδηλωτές σε όλη την πανεπιστημιούπολη και στο κοντινό City College της Νέας Υόρκης, όπου εκτυλίχθηκαν παρόμοιες διαμαρτυρίες.

Η αστυνομία εισέβαλε στο Hamilton Hall από ένα παράθυρο του επάνω ορόφου, καθώς οι φοιτητές είχαν χρησιμοποιήσει έπιπλα για να οχυρώσουν την είσοδο.

Στις εικόνες που κυκλοφορούν βλέπει κανείς καρέκλες και έπιπλα αναποδογυρισμένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως αυτοσχέδια εμπόδια. Το κόστος των ζημιών στο κτίριο είναι πιθανό να ανέλθει σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια.