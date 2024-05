Επεισοδιακή διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη για την Πρωτομαγιά - Με τα όπλα σημάδευαν οι αστυνομικοί (photos)

Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις σώμα με σώμα, σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά.

Οι αστυνομικοί διακρίνονταν να σημαδεύουν μάλιστα με τα όπλα τους, ρίχνοντας λαστιχένιες σφαίρες κατά την διαδηλωτών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

Την Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει εντολή να αποκλειστεί η πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπούν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η αντιπολίτευση, με πρώτο τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, κάλεσε τον κόσμο να πάει στην Ταξίμ κατά της απαγόρευσης.

The annual May Day protests in Istanbul, Türkiye, were once again met with extreme violence. Police set up a massive barricade to stop protesters from accessing the city’s main square, Taksim Square. Those who attempted to break through were met with tear gas and rubber bullets. pic.twitter.com/SrrpqZHGP6

