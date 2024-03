Ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν - « Οι εκλογές σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη σήμερα για τις δημοτικές εκλογές, στέλνοντας μήνυμα νίκης στους υποστηρικτές του κόμματός του.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν που είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του ψήφισε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και δήλωσε ότι «επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Μετά από αυτή την εκστρατεία, νομίζω ότι με τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σήμερα, οι τοπικές κυβερνήσεις ελπίζουμε ότι θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και το έθνος μας. Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα.» «Θα συνέβη», είπε.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his ballot for Türkiye’s local elections alongside first lady Emine Erdogan in Istanbul on March 31 pic.twitter.com/tffJwpLM1R

