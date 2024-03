Τουρκία: Έκλεισαν οι κάλπες των δημοτικών εκλογών - Στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν για τα αποτελέσματα

Έκλεισαν οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία και εν αναμονή των πρώτων αποτελεσμάτων της κρίσιμης αναμέτρησης από την οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το κόμμα του, επιδιώκουν να κατοχυρώσουν ακόμα μία νίκη -επιβεβαίωση κυριαρχίας του «Σουλτάνου»- συντρίβοντας την αντιπολίτευση.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη, η οποία αντιπροσωπεύει το 18% του πληθυσμού της Τουρκίας με 16 εκατομμύρια κατοίκους και το 1/3 της οικονομίας της και θα αποτελεί το «έπαθλο» του Ερντογάν αν το κόμμα του αποφύγει μία ακόμη ήττα στο προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εκεί αναμετρώνται ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου και ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

Στις κάλπες προσήλθαν από το πρωί εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι για να εκλέξουν 1.393 δημάρχους και χιλιάδες μέλη δημοτικών συμβουλίων καθώς και τοπικούς άρχοντες δημοτικών διαμερισμάτων και χωριών. Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 πμ και έκλεισαν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερντογάν πρόκειται να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα από την Κωνσταντινούπολη και να πραγματοποιήσει ομιλία εκεί, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Αnadolu.

Πριν από λίγο μάλιστα, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας:

«Αγαπητοί συμπορευόμενοι και συνάδελφοι…

Από τις 17.00, η διαδικασία της ψηφοφορίας έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα.

Τώρα ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε τις κάλπες και τις ψήφους.

Μέχρι να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος και να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, ζητώ από όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου να μην εγκαταλείψουν τις κάλπες που έχουν στην ευθύνη τους τους και το έθνος…».

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα μας και ευχήθηκε οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλουν καθοριστικά στην έναρξη ενός νέου αιώνα για την Τουρκία».

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι εκλογές θα δώσουν «ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα» για τη χώρα και το έθνος.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his ballot for Türkiye’s local elections alongside first lady Emine Erdogan in Istanbul on March 31 pic.twitter.com/tffJwpLM1R

— TRT World (@trtworld) March 31, 2024