Η Ρωσία είναι έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο, απειλεί ο Πούτιν

Με όλεθρο απείλησε τη Δύση ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποιώντας ότι η Ρωσία είναι τεχνικά έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο και εάν οι ΗΠΑ στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία θα εκληφθεί ως σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

«Από στρατιωτικο-τεχνική άποψη, είμαστε, φυσικά, έτοιμοι», είπε ο 71χρονος Πούτιν, στο τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-1 και στο πρακτορείο ειδήσεων RIA, απαντώντας σε ερώτηση εάν η χώρα ήταν πραγματικά έτοιμη για έναν πυρηνικό πόλεμο.

Russia remains in a state of combat readiness and is fully ready for a nuclear war, but not ‘everything is rushing to it’ at present, President Vladimir Putin said in remarks published on Wednesday https://t.co/ITsEE34wR0

— Reuters (@Reuters) March 13, 2024