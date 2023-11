Έφηβος πέθανε αφού ξυλοκοπήθηκε άγρια από παρέα 15 νεαρών στο Λας Βέγκας- Σοκαριστικά βίντεο

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο ένας 17χρονος από το Λας Βέγκας ο οποίος είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στις αρχές του μήνα από παρέα περίπου 15 νεαρών.

Η σοκαριστική επίθεση που στοίχισε τελικά τη ζωή στον Τζόναθαν Λιούις σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου κοντά στο Λύκειο Rancho High School και καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες που δημοσίευσαν τα βίντεο στα social media.

Σύμφωνα με την οικογένεια του εφήβου, το αγόρι προσπάθησε να υπερασπιστεί έναν μικρόσωμο φίλο του ενάντια σε μία παρέα νταήδων που τον είχαν ληστέψει προηγουμένως, και έτσι βρέθηκε στο στόχαστρό τους.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον Τζόναθαν Λιούις λίγη ώρα μετά την επίθεση, στις 14.05 το μεσημέρι της ίδιας μέρας, να αιμορραγεί από το κεφάλι. Ο έφηβος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της πόλης και διασωληνώθηκε. Τις ημέρες που ακολούθησαν οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν και το αγόρι πέθανε τελικά την περασμένη Τρίτη.

I have attempted to synchronize them. pic.twitter.com/nmXToe3IzB

There are two different videos of the #hatecrime beating murder of Jonathan Lewis Jr. outside of Rancho High School in Las Vegas.

Ο συνετριμμένος πατέρας του 17χρονου, που επίσης ονομάζεται Τζόναθαν Λιούις, εξήγησε ότι το αγόρι ζούσε στο Λας Βέγκας με τη μητέρα του, αλλά σχεδίαζε να μετακομίσει σύντομα μαζί του στο Όστιν του Τέξας.

Στη σελίδα που δημιούργησαν συγγενείς του νεαρού στην πλατφόρμα GoFundMe, το αγόρι περιγράφεται ως ένας ευγενικός και τρυφερός νεαρός, που ήθελε να γίνει καλλιτέχνης και του άρεσε να βοηθά τους συμπολίτες του.

Ερωτηθείς για τα νεαρά παιδιά που ξυλοκόπησαν και σκότωσαν τον γιο του, ο πατέρας του 17χρονου είπε ότι ελπίζει να βρουν έναν τρόπο να αποδεχτούν αυτό που έκαναν, και ότι ο ίδιος θα ήθελε να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση για τη βία μεταξύ ανηλίκων.

JUST IN: Jonathan Lewis, a teenage boy who was beaten up by 15 students at a high school in Las Vegas, Nevada had died.

Throw them all in prison for life.

According to the boy’s father, the brutal beating happened after 17 year old Jonathan Lewis stood up for one of his… pic.twitter.com/PCrA7iMe9t

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 12, 2023