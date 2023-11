Ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον αναλαμβάνει ΥΠΕΞ στην κυβέρνηση Σούνακ

Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ο οποίος έκρυβε μια τεράστια έκπληξη, με τον Ντέιβιντ Κάμερον να επιστρέφει ως ΥΠΕΞ.

Τα βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για μια επιστροφή-σοκ καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια! Η τελευταία φορά που ένας πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε ως υπουργός σε κυβέρνηση ήταν το 1970 όταν ο Alex Douglas-Home διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών από τον Edward Heath, έξι χόνια μετά την ήττα του στις εκλογές.

Ο ευρύς ανασχηματισμός του Σούνακ ξεκίνησε όταν αποφάσισε σήμερα το πρωί να καρατομήσει την ΥΠΕΣ Σουέλα Μπρέιβερμαν μετά τις δηλώσεις της κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

Στη θέση της στο υπουργείο Εσωτερικών πήγε ο νυν ΥΠΕΞ και έτσι η θέση του υπουργού Εξωτερικών έμεινε κενή.

Η είδηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας πέρασε το πρωί την πύλη του Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ πυροδότησε τις φήμες για επιστροφή του στην κυβέρνηση, κάτι που αποδείχθηκε πέρα για πέρα αληθινό.

BREAKING: Former PM David Cameron has been seen entering Downing Street amid a government re-shuffle.

— Sky News (@SkyNews) November 13, 2023