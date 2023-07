Σύνοδος ΝΑΤΟ - Ζελένσκι σε Στόλτενμπεργκ: Καλά τα αποτελέσματα, αλλά «θα ήταν ιδανικά» αν είχαμε πρόσκληση στην Ουκρανία

Η Ουκρανία βρίσκεται τώρα πιο κοντά από πότε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Βίλνιους της Λιθουανίας.

«Ανυπομονώ για την ημέρα που θα συναντηθούμε ως σύμμαχοι», είπε ο Στόλτενμπεργκ απευθυνόμενος στον Ζελένσκι, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το πότε και το πώς η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

“Nobody is willing to have a world war, which is logical and understandable”.

