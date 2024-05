«Αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου που επέβαινε ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι, χωρίς θύματα», λέει η Τεχεράνη

Θρίλερ με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, φαίνεται πως εξελίχθηκε.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν είχε την Κυριακή «αναγκαστική προσγείωση», αναφέρει η κρατική τηλεόραση χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι το ελικόπτερο προσγειώθηκε λόγω ομίχλης και ότι η συνοδεία του προέδρου συνέχισε προς τον προορισμό της οδικά. Αποδίδει μάλιστα τα περί ατυχήματος σε ένα από τα τρία ελικόπτερα της συνοδείας του Ραΐσι σε φημολογία του Διαδικτύου.

Στην ανάρτηση υπάρχει και μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο να κατεβαίνει από το ελικόπτερο που έχει προσγειωθεί σε χωράφι, αν και φαίνεται να είναι φωτογραφία αρχείου.

Σύμφωνα με το Associated Press, διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα ελικόπτερο, που ενεπλάκη σε «περιστατικό» ενώ ταξίδευε με κομβόι. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν έκανε «αναγκαστική προσγείωση».

BREAKING: Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported. https://t.co/Fkm5PwqK0c

