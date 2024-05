Η στιγμή που ο τραυματίας Σλοβάκος πρωθυπουργός φυγαδεύεται από το σημείο της επίθεσης (video)

Σοκαρισμένοι παρακολουθούν στη Σλοβακία τις εξελίξεις με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο και την απόπειρα δολοφονίας που πραγματοποιήθηκε σε βάρος του, το μεσημέρι της Τετάρτη λίγο πριν από μια συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας, περίπου 180 χιλιόμετρα έξω από την Μπρατισλάβα.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, ο Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε, σύμφωνα με το Reuters, στην κοιλιακή χώρα από πυροβολισμούς ενός άγνωστου άντρα, την ώρα που χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από το «Σπίτι του Πολιτισμού» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

Δείτε σε βίντεο τη στιγμή που ο τραυματίας Φίτσο απομακρύνεται από τους άντρες της ασφάλειάς του:

The first minutes after the attack on Robert Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter. According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the…

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή σύλληψης:

Eyewitnesses heard three or four shots after a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers when Robert Fico appeared in public. Slovak media report that the prime minister is being taken to the hospital. The video presumably shows the moment the attacker was detained.

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο

Ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι πρόεδρος του κομμουνιστικού κόμματος «Κατεύθυνση – Σλοβακική Σοσιαλδημοκρατία» και ξεχώρισε για τη φιλορωσική και αντιδυτική ρητορική του.

Slovakia's Prime Minister Robert Fico, who was just shot, on Ukraine: "The war in Ukraine began in 2014, not 2022, when Ukrainian fascists killed citizens of Russian nationality in Ukraine. The Americans are fighting Russia with Ukrainian soldiers".

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και έκτοτε έχει καταλάβει διάφορες σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του πρωθυπουργού της Σλοβακίας σε τρεις διαφορετικές θητείες: 2006-2010, 2012-2018 και ξανά από το 2023 μέχρι σήμερα.

Ο Φίτσο είναι γνωστός για τις λαϊκιστικές του θέσεις και την ικανότητά του να πλοηγείται στα πολύπλοκα πολιτικά νερά της Σλοβακίας, διαθέτοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ ως ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Ωστόσο, η θητεία του δεν κύλησε χωρίς αντιπαραθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών για διαφθορά και εμπλοκή σε πολιτικές κρίσεις, όπως η κρίση που προκλήθηκε από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Ján Kuciak, η οποία οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησής του το 2018.

Με την ακροδεξιά ρητορική του, κατάφερε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος, επιστρέφοντας στη θέση του πρωθυπουργού το 2023.