Ισραήλ: Πάνω από 160.000 πολίτες διαδήλωσαν κατά της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης

Πάνω από εκατόν εξήντα χιλιάδες πολίτες, σύμφωνα με οργανωτές, διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες Σάββατο στους δρόμους του Τελ Αβίβ εναντίον της ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση δεξιάς-άκρας δεξιάς του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις διαρκούν πλέον τέσσερις μήνες.

Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις.

Οι επικριτές της κυβέρνησης καταγγέλλουν πως σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί η επιρροή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να αυξηθεί η εξουσία της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες ως προς τον διορισμό δικαστικών κι το κοινοβούλιο θα μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία.

Εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης των πολιτών, της αντιπολίτευσης, του στρατού και ακόμη και μερίδας της συμπολίτευσης, ο κ. Νετανιάχου ανέβαλε τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Κνέσετ –το ισραηλινό κοινοβούλιο– στα τέλη του Μαρτίου, ώστε να υπάρξει «περιθώριο για διάλογο».

Now in Tel Aviv for the 17th week in a row: pic.twitter.com/ptw39L5674

— Alissa Pavia (@AlissaPavia) April 29, 2023