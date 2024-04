Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης - Μικροεπεισόδια με την αστυνομία (video)

Διαδηλωτές, οργισμένοι με τον πόλεμο στη Γάζα, συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι σήμερα, φωνάζοντας το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος, την ώρα που ορισμένοι σπουδαστές εγκατέστησαν σκηνές στον προαύλιο χώρο.

Καθώς παρόμοιες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από ημέρες στο ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού (Sciences Po), η συγκέντρωση στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια εξαπλώνονται στην Ευρώπη, την ώρα που ο καταστροφικός πόλεμος διανύει τον έβδομο μήνα του.

Οι διαμαρτυρίες οδήγησαν τη διοίκηση του πανεπιστημίου να κλείσει το κτίριο για το υπόλοιπο της ημέρας, με τους φοιτητές να ζητούν από το ίδρυμα, ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, να καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

BREAKING:

French police drag students out from Sorbonne University.

The French students were trying to set up tents and create a “Liberated Zone” in the same fashion as students in the U.S.

It didn’t work in France pic.twitter.com/jGoWN6JUGm

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2024