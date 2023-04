Σουδάν: «Νομίζαμε θα πεθάνουμε» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες της Αλεξάνδρας και της Κατερίνας που διέφυγαν στην Ελλάδα

Με γλαφυρό τρόπο περιέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν στο Σουδάν δύο αδελφές, η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα Καλημέρη που ξέφυγαν από την κόλαση του εμφυλίου και έφτασαν ασφαλείς στην Ελλάδα.

Οι δύο αδερφές μίλησαν στον ΣΚΑΪ και αφηγήθηκαν πώς έμειναν εγκλωβισμένες για μέρες στον ορθόδοξο ναό του Χαρτούμ, ενώ μίλησαν και για τις προσπάθειες που κατέβαλαν με τη βοήθεια Σουδανών ώστε να καταφέρουν να βρουν διέξοδο διαφυγής μέχρι την Ελλάδα.

«Εκείνη την ημέρα είχαμε βγει το πρωί, είχαμε πάει στην εκκλησία και εγκλωβιστήκαμε εκεί. Ζούμε από θαύμα, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ο Θεός μας έδωσε νέα ζωή. Οι γονείς μας είναι ικανοποιημένοι που ήρθαμε στην Ελλάδα και είμαστε ασφαλείς. Στον δρόμο μας σταματούσαν οι στρατιώτες και με τα όπλα στο κεφάλι μας, μας ρωτούσαν που πάμε. Προσευχόμασταν όλη την ώρα μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι του ανθρώπου που μας βοήθησε», είπε η Αλεξάνδρα Καλημέρη.

«Μακάρι να έρθουν και οι γονείς μας στην Ελλάδα, εκεί είναι πολύ επικίνδυνα. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, αισθάνθηκα ότι ανασαίνω ξανά», τόνισε από την πλευρά της η Κατερίνα Καλημέρη. Η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα Καλημέρη έφτασαν στην Ελλάδα τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ οι γονείς τους παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν.

Το Σουδάν «καταρρέει» μετά από τρεις εβδομάδες

Η χώρα βυθίστηκε στο χάος τη 15η Απριλίου όταν η σύγκρουση για εξουσία ανάμεσα στον επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), μετατράπηκε σε πόλεμο.

Στις εχθροπραξίες έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 528 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 4.599, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκαν χθες Σάββατο.

