Επίθεση των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους και drone στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Cyclades

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drone κατά ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου που ταξίδευε στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι Χούθι, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διοίκηση (U.S. Central Command) με αναρτησή της στο Twitter.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε κάπου ανάμεσα στις 10 το πρωί και τις 17:20 το απόγευμα (ώρα Υεμένης) της Δευτέρας με στόχο το φορτηγό πλοίο Cyclades που έπλεε υπό σημαία Μάλτας.

April 29 Red Sea Update

Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H

