Τρεις αστυνομικοί νεκροί και άλλοι πέντε τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών στις νότιες ΗΠΑ (video)

Tρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών που ξέσπασε χθες Δευτέρα όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον κήπο σπιτιού αφού αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ έπειτα από το επεισόδιο, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Three law enforcement officers were killed and five more were wounded near Charlotte, North Carolina, police said, after a gunman they were trying to arrest opened fire. The suspect barricaded himself and was later found dead. @PierreTABC has the latest. https://t.co/zSyASkBxZl pic.twitter.com/QUl66PSwhK

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε «συλλυπητήρια» και «υποστήριξη» στους οικείους των θανόντων και στους τραυματίες και τους δικούς τους, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι θάνατοι των τριών μελών των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ανάμεσα στους τραυματίες, ο ένας αστυνομικός βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά όταν πήγαν να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης άνδρα ήδη καταδικασμένου που καταζητείτο για παράνομη οπλοκατοχή, ανέφερε στον Τύπο ο Τζόνι Τζένινγκς, ο αρχηγός της αστυνομίας της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανταπέδωσαν και τραυμάτισαν θανάσιμα ύποπτο, προτού δεχθούν κι άλλα πυρά από το εσωτερικό του σπιτιού, πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζένινγκς.

BREAKING-UPDATE: Seven law enforcement officers shot, Three officers lost their live during an active shootout in Charlotte, North Carolina

One suspect has died, and it’s uncertain if others are involved

The hospital is on lockdown as surgeries are being conducted for the… pic.twitter.com/r1590teydp

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 29, 2024