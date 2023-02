Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονιστική διάσωση εγκλωβισμένου μετά από 149 ώρες στα χαλάσματα

Διασώστες ανέσυραν σήμερα ζωντανό έναν 35χρονο άνδρα στην τουρκική επαρχία Χατάι, έξι ημέρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία έχει ξεπεράσει τους 28.000 και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο.

Ομάδα Ρουμάνων διασωστών κατάφερε να ανασύρει τον 35χρονο Μουσταφά από τα συντρίμμια κτιρίου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, περίπου 149 ώρες μετά τον σεισμό.

«Βγάλτε με από εδώ γρήγορα»

«Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε», δήλωσε ένας από τους διασώστες. «Έλεγε ‘βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία’», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ομάδες είχαν καταφέρει να σώσουν ένα νέο κορίτσι στο Νιτζίπ, στο Χατάι, 146 ώρες μετά τον σεισμό. Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι και ένα βρέφος 7 μηνών, που άντεξε κάτω από τα συντρίμμια στην Αντιόχεια για 140 ώρες.

«Είσαι ένα θαύμα». Έτσι αντιμετώπισαν οι διασώστες την 13χρονη Εσμά Σουλτάν, που ανασύρθηκε στο Γκαζιαντέπ από τις σωστικές ομάδες.

7-month-old Hamza pulled out after 140 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/z0seqeUCw5

❝You are a miracle❞

Miracles keep coming as Esma Sultan, 13, pulled out from rubble in Gaziantep by rescue teams over 140 hours after Türkiye quakes

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/eqpN7g8Bbv

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023