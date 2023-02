Στα Άδανα έφτασε ο Δένδιας-Ο εναγκαλισμός και οι πρώτες κουβέντες με τον Τσαβούσογλου

Στα Άδανα έφτασε λίγο μετά τις 9:00πμ της Κυριακής (12/2) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, τον οποίο υποδέχτηκε στην πίστα του αεροδρομίου ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αφήνοντας πίσω τους τις δύσκολες σχέσεις των περασμένων μηνών, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν έναν εναγκαλισμό μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες και στη συνέχεια είπαν ιδιωτικά τις πρώτες τους κουβέντες σε μια συνάντηση περίπου μισής ώρας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής βοήθειας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή εξαιτίας του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

12.02 | Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία. Ο Υπουργός θα συνοδεύεται από τον Τούρκο ομόλογό του, M.Çavuşoğlu, καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του Ανακοίνωση ⤵️ https://t.co/yChfLBuHBw pic.twitter.com/AVYJxNoPzU — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 12, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στη προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.