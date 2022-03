Άνοιξαν ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε Κίεβο, Μαριούπολη και άλλες περιοχές

Η Ουκρανία άρχισε την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Σούμι, στην βορειοανατολική Ουκρανία και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η απομάκρυνση αμάχων άρχισε μετά την συμφωνία Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων να δημιουργήσουν «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για να επιτραπεί σε αμάχους να φύγουν από κάποιες πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι ουκρανικές αρχές άρχισαν την απομάκρυνση αμάχων από τις πόλεις Σούμι και Ιρπίν, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους

Η Ουκρανία άρχισε σήμερα την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Σούμι, στην βορειοανατολική Ουκρανία, και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η απομάκρυνση αμάχων άρχισε μετά την συμφωνία Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων να δημιουργήσουν “ανθρωπιστικούς διαδρόμους” για να επιτραπεί σε αμάχους να φύγουν από κάποιες πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η απομάκρυνση αμάχων από την ουκρανική πόλη Σούμι είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας

Η απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Σούμι της Ουκρανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας.

Η Ρωσία άνοιξε «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» ώστε ο κόσμος να μπορεί να απομακρυνθεί από το Κίεβο και άλλες 4 ουκρανικές πόλεις, τις Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο και Μαριούπολη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας προσέθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έπαυσαν πυρ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος, πρόσθεσε το Interfax.

Ξεκίνησε η απομάκρυνση αμάχων από το Κίεβο και τις γύρω περιοχές της πρωτεύουσας.

An old woman on crutches crosses the Irpin River. Thousands of civilians, many elderly and handicapped, are fleeing shelling and Russian forces in Irpin, a city on the northern outskirts of the capital Kyiv. pic.twitter.com/qRUJxUOzvb

— Sudarsan Raghavan (@raghavanWaPo) March 8, 2022