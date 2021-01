Το Facebook απέσυρε βίντεο του Τραμπ

Στο συγκεκριμένο βίντεο ζήτησε από τους υποστηρικτές του που μπήκαν στο Καπιτώλιο να αποχωρήσουν με ασφάλεια και να γυρίσουν σπίτια τους.

«Είστε εξαιρετικοί αλλά τωρα πρέπει να αποχωρήσετε» είπε ο Τραμπ λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα Μπάιντεν ο οποίος τον κάλεσε να δηλώσει πίστη στο Σύνταγμα της χώρας.

Ο Τραμπ στη δήλωση του επανέλαβε ότι οι Δημοκρατικοί τους έκλεψαν τη νίκη στις εκλογές.

Δείτε τη δήλωσή του και στο Twitter

Statement from President Donald Trump on the anarchy going on in DCpic.twitter.com/pUcLlGS1ie

— Rebel News (@RebelNewsOnline) January 6, 2021