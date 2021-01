Μητσοτάκης: Η Αμερικανική Δημοκρατία είναι ανθεκτική και θα ξεπεράσει την κρίση

«Είμαι βαθιά προβληματισμένος από τη βία και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον.

Η Αμερικανική Δημοκρατία είναι ανθεκτική, βαθειά ριζωμένη και θα ξεπεράσει αυτή την κρίση»

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2021