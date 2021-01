Νεκρή η γυναίκα που πυροβολήθηκε στο Καπιτώλιο

Κατέληξε η κοπέλα που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν κατάφεραν οι γιατροί να την κρατήσουν στη ζωή.

H γυναίκα ήταν ανάμεσα στους υποστηρικτές τον Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, με στόχο να διακόψουν τη συνεδρίαση του Κογκρέσου η οποία θα επικύρωνε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: A woman who was shot inside the U.S. Capitol during Wednesday’s siege has died, @NorahODonnell reports https://t.co/wTKxzqRZ1s pic.twitter.com/52i6IxAXSq — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Μεταφέρθηκε, μέσα στο αίμα, ύστερα από τον πυροβολισμό στο στήθος, στο νοσοκομείο. Ο σοβαρός τραυματισμός προκλήθηκε μέσα στις συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, “covered in blood” pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Πληροφορίες μιλούν και για τραυματίες αστυνομικούς.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο Καπιτώλιο αποτελούν ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας: έπεσαν δακτυγόνα, τράβηξαν όπλα, έσπασαν τζάμια.

Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως τη συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Μέσα ενημέρωσης από όλον τον κόσμο μεταδίδουν εικόνες χάους από το Καπιτώλιο καθώς οι υποστηρικτές του Τραμπ που πραγματοποίησαν πορεία προς το Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράγματα, συγκρούστηκαν με την Αστυνομία και μπήκαν στο κτίριο.

Φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μεταδόσεις τηλεοπτικών δικτύων έδειχναν νωρίτερα άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας να προσπαθούν να αποτρέψουν την είσοδο των διαδηλωτών κρατώντας στα χέρια τα περιστροφά τους.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από το κάλεσμα Τραμπ προς τους υποστηρικτές για πορεία κατά του εκλογικού αποτελέσματος. Ο Ρεπουμπλικανός ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να ακυρώσει το αποτέλεσμα της κάλπης και ο τελευταίος το αρνήθηκε επικαλούμενους το Σύνταγμα.

Στη συνέχεια διαδηλωτές εισέβαλαν σε Καπιτώλιο και αίθουσα Γερουσίας, με τις σοκαριστικές εικόνες να οδηγούν τον Τραμπ να καλεί σε ειρήνη και τον Λευκό Οίκο να αποφασίζει επιστράτευση της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ.

Κορυφαία στελέχη Ρεπουμπλικανών, όπως ο Μιτ Ρόμνεϊ, επέκριναν τη στάση του Τραμπ.