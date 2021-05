Στους τόπους των συρράξεων ο Ν. Δένδιας: Ελληνική πρωτοβουλία για την κατάπαυση του πυρός (Εικόνες)

Κατά την επίσκεψή του στη ζώνη του πυρός, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, είχε συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, στις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Ο κος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι, στη 13:45.

Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ G.Ashkenazi, με τον οποίο συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή – I met with #Israel FM @Gabi_Ashkenazi. Focus on the developments in the region. pic.twitter.com/aHmK1qZDNq

