Το παράξενο συμβολικό δώρο που έστειλε η Τζιλ Μπάιντεν στην Μισέλ Ομπάμα

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Jill Biden, δύο εβδομάδες μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στον Λευκό Οίκο, αποφάσισε να στείλει ένα δώρο με ιδιαίτερη σημασία προς μια πρώην πρώτη κυρία, την Michelle Obama.

Όπως έδειξε στη φωτογραφία που ανέβασε η Obama στο λογαριασμό της στο instagram, το δώρο ήταν ένα καλάθι γεμάτο με λαχανικά από τον λαχανόκηπο του Λευκού Οίκου.

«Ευχαριστώ πολύ για αυτό το υπέροχο δώρο που έλαβα από την καταπληκτική μας PLOTUS», έγραψε η Michelle Obama. «Αυτά τα φρέσκα λαχανικά από τον κήπο του Λευκού Οίκου ήταν μια υπέροχη -και νοστιμότατη- έκπληξη. Σ’ αγαπώ, Jill».

Το δώρο αυτό είχε και συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς όσο έμενε στο Λευκό Οίκο επί προεδρίας του συζύγου της, πρωτοστάτησε στο να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος λαχανόκηπος. Μάλιστα, το 2011 είχε γράψει κι ένα βιβλίο για το λαχανόκηπο αυτό με τίτλο «American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America».