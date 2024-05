Λεωφορείο με επιβάτες «βούτηξε» σε ποτάμι στην Αγία Πετρούπολη, 3 οι νεκροί - Δείτε σε βίντεο την πτώση

Θρίλερ το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όταν ένα λεωφορείο με περίπου 15 επιβάτες έπεσε μέσα στο ποτάμι Moyka. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Αρχών, τρία άτομα ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταη άλλων τεσσάρων επιβατών, από τα συνολικά έξι που νοσηλεύονται. Άλλοι τρεις άνθρωποι διασώθηκαν από το βυθισμένο λεωφορείο.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνεται το λεωφορείο να κινείται σε μια διασταύρωση και ξαφνικά να στρίβει, να παρασύρει ένα αυτοκίνητο και να «βουτάει» στο ποτάμι. Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024

In the center of St. Petersburg, a bus filled with passengers fell into the Moika River. Apparently the driver was not sober from yesterday, May 9th.

Now eyewitnesses are trying to save people. pic.twitter.com/FM6ZRoy4l9 — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 10, 2024

UPDATE:

A rescue operation is ongoing in St. Petersburg, Russia after a bus carrying up to 20 passengers fell into a river.

At least one person has been killed and four are in critical condition, according to local media.

Several people are still trapped in the submerged vehicle. pic.twitter.com/tjPIohy11C — FlashFeed (@FlashFeed365) May 10, 2024

Στο μεταξύ, στο σημείο που «βούτηξε» το λεωφορείο, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με 69 άτομα και 18 μηχανήματα να επιχειρούν για τη διάσωση των επιβατών του λεωφορείου και την ανάσυρσή τους από το νερό.