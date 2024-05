Υπόθεση Τζούλιαν Ασάνζ: Βρετανικό δικαστήριο επέτρεψε την άσκηση έφεσης κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ

Δικαστήριο στη Βρετανία επέτρεψε στον Τζούλιαν Ασάνζ να ασκήσει έφεση κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Η μάχη του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ για να αποφύγει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκε σήμερα σημαντική ώθηση καθώς δικαστήριο του Λονδίνου, το High Court, αποφάνθηκε πως οι διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ για την υπόθεσή του δεν είναι ικανοποιητικές και πως θα επιτραπεί στον Ασάνζ να ασκήσει έφεση, η οποία θα τύχει πλήρους εξέτασης.

Το Μάρτιο, το εν λόγω δικαστήριο είχε επιτρέψει προσωρινά στον 52χρονο Ασάνζ να προχωρήσει στην προσφυγή. Όμως έδωσε στις ΗΠΑ την ευκαιρία να παράσχουν ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξουν να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου και θα του επιτρέψουν να επικαλεσθεί σε δίκη το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.

Σε μια σύντομη απόφαση, δύο υψηλόβαθμοι δικαστές ανακοίνωσαν ότι οι διαβεβαιώσεις, που δόθηκαν από τις ΗΠΑ, δεν είναι επαρκείς και πρόσθεσαν ότι θα επιτρέψουν να προχωρήσει η προσφυγή του Ασάνζ, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

BREAKING NEWS: Julian Assange has won the right to a full appeal https://t.co/TVXvsKDVqC

— Free Assange – #FreeAssange (@FreeAssangeNews) May 20, 2024