Νέο μέτωπο στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας άνοιξαν οι Ρώσοι με την επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χερσαία επίθεση με θωρακισμένα κατά της περιοχής του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία νωρίς σήμερα, και προήλασαν κατά ένα χιλιόμετρο κοντά στη συνοριακή πόλη Βοβτσάνσκ σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη, δήλωσε υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή.

Από την επίθεση αυτή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Βοβτσάνσκ και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε γειτονικό χωριό, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Η επίθεση ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, δύο και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Οι εχθροπραξίες σε συνοριακές περιοχές στην περιφέρεια του Χαρκόβου συνεχίζονται και το Κίεβο απέστειλε περισσότερες δυνάμεις ως ενισχύσεις, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ukrainian Kharkiv after Russia’s attack last night. Thank you Scholz and the SPD for not escalating. pic.twitter.com/Hd7ZN2TC1D

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) May 10, 2024