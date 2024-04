Φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα της Τεχεράνης η απάντηση στο Ισραήλ, λέει η Χαμάς

Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ είναι φυσικό δικαίωμα και η κατάλληλη απάντηση στο χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, ανέφερε το παλαιστινιακό τηλεοπτικό κανάλι Al-Aqsa TV, επικαλούμενο τη Χαμάς.

«Εμείς στο Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (Χαμάς) πιστεύουμε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατά της κατεχόμενης σιωνιστικής οντότητας είναι φυσικό δικαίωμα και κατάλληλη απάντηση στο έγκλημα που διαπράχθηκε κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ορισμένοι διοικητές της Φρουράς της Επανάστασης», αναφέρει η ενημέρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Watch the moment hundreds of Iranian missiles and drones are launched at Israel, with most intercepted. No deaths have been reported.

Iran says it was retaliation for Israel’s attack on its Damascus consulate which killed Iranian generals ⤵️ pic.twitter.com/QvmZat4lac

