Επιτυχημένη η σημερινή δοκιμαστική εκτόξευση του ρωσικού πυραύλου Angara μετά από διαδοχικές ακυρώσεις

Η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου της Angara-A5 για πρώτη φορά από το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι, έπειτα από τεχνικά προβλήματα που οδήγησαν τους αξιωματούχους να ακυρώσουν την εκτόξευση του πυραύλου την τελευταία στιγμή για δύο ημέρες στη σειρά.

Η δοκιμαστική εκτόξευση του Angara, ενός νέου οχήματος εκτόξευσης, αποσκοπεί να παρουσιάσει τις διαστημικές φιλοδοξίες της Ρωσίας στη μετασοβιετική εποχή και τον αυξανόμενο ρόλο του Βαστότσνι, που βρίσκεται στη δασώδη περιοχή Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

🚀Russia’s 761-ton behemoth launched into space!

The breakthrough launch of the Angara-A5 rocket was successfully conducted from 🇷🇺Russia’s Vostochny Cosmodrome on Thursday.

Two previous launches scheduled on March 9 and March 10 were cancelled over a detected malfunctions.… pic.twitter.com/jyK1ZW3aJ5

— dana (@dana916) April 11, 2024