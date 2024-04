Νέες φωτιές στη Μέση Ανατολή - Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι βομβάρδισε το προξενείο του στη Δαμασκό (video)

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και ένας ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο Μοχάμαντ Ρέζα Ζαχέντι, μετά την ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο προξενείο του Ιράν και την κατοικία του Ιρανού πρεσβευτή στη Δαμασκό, σήμερα Δευτέρα, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA ανέφερε ότι «η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο το κτίριο του ιρανικού προξενείου στη συνοικία Mazzeh της Δαμασκού».

Watch: Airstrikes target a building near the Iranian embassy in Syria’s capital Damascus. Syrian state media says that Syrian air defenses intercepted “hostile targets” in the vicinity of the capital.#Iran #Syria

Read more: https://t.co/OS9HjjesdS pic.twitter.com/byPNocn9t6

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 1, 2024