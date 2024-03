Οι ρωσικές Αρχές πραγματοποίησαν «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο Νταγκεστάν και συνέλαβαν τρεις υπόπτους

Η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα μια «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην περιοχή του Νταγκεστάν και συνέλαβε τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή.

Η Ρωσία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έπειτα από την επίθεση σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας στις 22 Μαρτίου–την πιο φονική που σημειώνεται στη χώρα την τελευταία 20ετία–που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 144 ανθρώπους.

‼️ Russian media showed footage from the “anti-terrorist” operation in Dagestan

In Makhachkala, the FSB blocked an entire neighborhood in the private sector. pic.twitter.com/b9JyzdNMPJ

— NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2024