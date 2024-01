Οι IDF βρήκαν και κατέστρεψαν σήραγγα της Χαμάς, σε απόσταση 1,5 χλμ από τα σύνορα με το Ισραήλ

Οι IDF δηλώνουν ότι κατεδάφισαν μια σήραγγα της Χαμάς στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, η οποία βρισκόταν μόλις ενάμισι χιλιόμετρο από τα ισραηλινά σύνορα.

Η σήραγγα, που εντοπίστηκε από εφέδρους της 646ης Ταξιαρχίας και μηχανικούς μάχης της επίλεκτης μονάδας Yahalom, συνδέει τη βόρεια και τη νότια Γάζα, σύμφωνα με τις IDF.

Οι IDF λένε ότι η σήραγγα έχει μήκος ενός χιλιομέτρου, βάθος 20 μέτρων και κατασκευάστηκε περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 646η Ταξιαρχία εντόπισε επίσης ρουκέτες, αντιαεροπορικούς πυραύλους και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η Χαμάς.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 24, 2024