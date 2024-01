Ιαπωνία: Μεγάλες ζημιές σε σπίτια από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, άνοιξαν δρόμοι, «φούσκωσαν» ποτάμια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την Ισικάουα, στην κεντρική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, περίπου μια ώρα πριν τη συγκεκριμένη δόνηση, είχε προηγηθεί άλλη μεγέθους 5,5 Ρίχτερ, ενώ 8 λεπτά μετά ακολούθησε μετασεισμος 6,2 Ρίχτερ.

Σε σχετική ενημέρωση από εκπρόσωπο της ιαπωνικής κυβέρνησης, δεν έχει προκληθεί κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων που βρίσκονται στις περιοχές που έχει χτυπήσει ο σεισμός. «Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν ανωμαλίες στον πυρηνικό σταθμό Σίκα και σε άλλους σταθμούς προς το παρόν», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απόρροια της δόνησης αυτής, που ξεπέρασε τα 7 Ρίχτερ, ήταν και η έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι σε ένα ευρύ τμήμα των δυτικών ακτών της χώρας.

Η προειδοποίηση προτρέπει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό τις παράκτιες περιοχές των νομών Ισικάουα, Νιιγκάτα, Τογιάμα και Γιαμαγκάτα, ενώ κύματα ύψους έως και 5 μέτρων προβλέπονται για τη χερσόνησο Νότο στην Ισικάουα, μετέδωσε το κανάλι NHK. Λίγη ώρα μετά τον σεισμό, είχαν ήδη «σηκωθεί» κύματα από 50 εκατοστά ως 1,2 μέτρα, ενώ ποτάμια έχουν ήδη «φουσκώσει».

Στο μεταξύ, έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε σπίτια, δρόμους και σε καταστήματα (κυρίως στην περιφέρεια Γουατζίμα), ενώ άνθρωποι που βρισκόνταν εκείνη την ώρα σε χώρους διασκέδασης, έτρεξαν να βρουν σημεία για να καλυφθούν.

#BREAKING: The roads have cracked open, Another earthquake warning issued. Very high waves are approaching the coasts.#earthquakes #japan #japanese #japannews #tsunami #NewYear #HappyNewYear2024 pic.twitter.com/j8nDoAHGS2

— Vidarbha Times (@VidarbhaaTimes) January 1, 2024