Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι (video)

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την Ισικάουα, στην κεντρική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Απόρροια της δόνησης αυτής, που ξεπέρασε τα 7 Ρίχτερ, ήταν και η έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι σε ένα ευρύ τμήμα των δυτικών ακτών της χώρας.

Η προειδοποίηση προτρέπει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό τις παράκτιες περιοχές των νομών Ισικάουα, Νιιγκάτα, Τογιάμα και Γιαμαγκάτα, ενώ κύματα ύψους έως και 5 μέτρων προβλέπονται για τη χερσόνησο Νότο στην Ισικάουα, μετέδωσε το κανάλι NHK.

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά, έγινε αισθητός στο Τόκιο και σε ολόκληρη την περιοχή Καντό, στη νήσο Χονσού.

