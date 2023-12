Στο στόχαστρο των IDF τοποθεσίες της Χεζμπολάχ και ομάδα αντιαρματικών πυραύλων

Οι IDF δηλώνουν ότι μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησααταστάσεωνν πλήγματα εναντίον εγκ της Χεζμπολάχ στην περιοχή Χαμούλ του νότιου Λιβάνου ως απάντηση σε επιθέσεις που σημειώθηκαν στα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ νωρίτερα σήμερα.

Ακόμη οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ προσθέτουν ότι επληξαν μία ομάδα αντιαρματικών πυραύλων στο χωριό Aιtaroun του νότιου Λιβάνου και έναν εκτοξευτή πυραύλων στο χωριό Yaroun.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε μια ώρα τις μεσημεριανές ωρες αρκετές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά του βόρειου Ισραήλ ενώ τρεις εξ’ αυτών πέρασαν τα σύνορα με τις IDF να δηλώνουν ότι πλήττουν τις θέσεις εκτόξευσης.

The IDF says fighter jets carried out strikes against Hezbollah sites in the Hamoul area of southern Lebanon in response to attacks on the border today.

It says the targets included rocket launching positions, a military site, and other infrastructure used by the terror group.… pic.twitter.com/llntuSctv3

