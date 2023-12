Φονικό στην Πράγα: «Σπασίκλας» φοιτητής Ιστορίας και εμμονικός με τα όπλα ο δράστης - Τι βρήκαν στο σπίτι του

Ο ένοπλος που εξαπέλυσε τον τρόμο στην Πράγα και δολοφόνησε 14 ανθρώπους ήταν ένας εσωστρεφής, εμμονικός με την Ιστορία και τα όπλα που είχε φτιάξει μια αυτοσχέδια βόμβα στο κελάρι του σπιτιού του, το οποίο είχε μετατρέψει σε οπλοστάσιο.

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ, που περιγράφεται ως υπόδειγμα φοιτητή, σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε 25 κατά τη διάρκεια του χθεσινού φονικού στην Πράγα, όπου πυροβόλησε αδιακρίτως φοιτητές και τουρίστες από το μπαλκόνι του κτιρίου φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Καρόλου, γράφει η Daily Mail.

Πριν ξεκινήσει το φονικό του στους χώρους του πανεπιστημίου, ο 24χρονος ιστορίας είχε δολοφονήσει τον πατέρα του και είχε στείλει μήνυμα σε φίλη του ότι είχε τάσεις αυτοκτονίας, αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται η αστυνομία να βρήκε μια αυτοσχέδια βόμβα στο κελάρι του σπιτιού του μακελάρη καθώς και το πτώμα του πατέρα του.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στην La Stampa ότι ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από «κάνιστρα, πυρομαχικά, πυροτεχνικό υλικό και χημικές ουσίες».

«Το κελάρι έμοιαζε με καταφύγιο. Η φιάλη ήταν μεγάλη, είχε πολλά καλώδια συνδεδεμένα με αυτήν, που οδηγούσαν σε άλλο εξοπλισμό. Κατά τη γνώμη μου, περιείχε ένα σύστημα που θα προκαλούσε έκρηξη», δήλωσε πηγή που βρίσκεται κοντά στην έρευνα.

Περισσότερες λεπτομέρειες προκύπτουν και για τον Ντέιβιντ Κόζακ, όπως τον κατονομάζουν τα ΜΜΕ, με όσους τον γνώριζαν να τον περιγράφουν ως έναν εσωστρεφή «σπασίκλα» της Ιστορίας που γοητευόταν από τα όπλα και μισούσε τον κόσμο.

Ο Kozak, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, είχε ολοκληρώσει την προπτυχιακή του διατριβή για την πολωνική ιστορία του 19ου αιώνα, σημειώνει το ρεπορτάζ.

Η είδηση έρχεται καθώς δραματικά πλάνα από κάμερες της αστυνομίας δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν μέσα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου για αναζητώντας τον 24χρονο δράστη προτού τον βρουν νεκρό, αφού φέρεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στην ζωή του.

Police have released bodycam footage of officers storming a university building during their response to a shooting in Prague which killed 14 people.

🔗 https://t.co/UiVxjWkeqw pic.twitter.com/Tt7LJ0BYnL

— Sky News (@SkyNews) December 22, 2023