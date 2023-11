«Σκοτώσαμε τρομοκράτες και καταστρέψαμε υποδομές της Χαμάς στη Τζαμπαλίγια», λέει ο Ισραηλινός Στρατός

Τα χθεσινά πλήγματα στη Τζαμπαλίγια επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF), αναφέροντας πως σκότωσε τρομοκράτες της Χαμάς και κατέστρεψε υποδομές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν το πρωί της Κυριακής, οι IDF επιτέθηκαν σε τρομοκρατικούς στόχους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και σκότωσαν τα μέλη μιας τρομοκρατικής ομάδας που συνάντησαν στη Τζαμπαλίγια.

Ακόμη, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς σε Τζαμπαλίγια και Μπέιτ Λαχίγια, καθώς και στη γειτονιά Ζαϊτούν στην πόλη της Γάζας. Η ανακοίνωση των IDF αναφέρει επίσης ότι οι στρατιώτες βρήκαν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό σε κατοικίες πολιτών στην Τζαμπάλια.

Ταυτόχρονα με τις χερσαίες επιχειρήσεις, τα σκάφη του 3ου Στόλου επιτέθηκαν σε στόχους της Χαμάς κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά από τη θάλασσα για να στηρίξουν τις επίγειες δυνάμεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα σχολεία τους στη βόρεια Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο, χτυπήθηκε το Σάββατο.

Βίντεο από τη σκηνή δείχνει ματωμένα πτώματα σε μια σειρά από δωμάτια του διώροφου κτιρίου. Πολλές γυναίκες και παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

🚨🇮🇱🇵🇸 “More than 200 were killed in the ‘massacre’ of Al-Fakhoura School in north of the sector”

UNICEF Regional Director: ‘Scenes of massacre & death following Israeli attacks on Al-Fakhoura & Tal Al-Zaatar schools are horrific & terrifying’pic.twitter.com/UDqDFN1fDq

