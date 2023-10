Ισραήλ: Οι τρεις φάσεις της χερσαίας επίθεσης στη Γάζα με το βλέμμα στους ομήρους της Χαμάς

Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται έξω από τη Γάζα με το δάκτυλο κυριολεκτικά στη σκανδάλη περιμένοντας την τελική εντολή της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας για το μαζικό χτύπημα από στεριά, ουρανό και θάλασσα.

Αυτό επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Πίτερ Λέρνερ, μιλώντας στο CNNi, τονίζοντας ότι πρέπει «είμαστε απόλυτα έτοιμοι για την επίθεση» και σημείωσε ότι «για τον λόγο αυτό ο στρατός έχει καλέσει και επιπλέον 300.000 εφέδρους».

Μάλιστα, ο IDF ανέβασε βίντεο στο «X», όπου μεταξύ άλλων δηλώνει ότι η επίθεση αυτή θα είναι υπεράσπιση της ίδιας της ύπαρξης της χώρας: «Υπερασπιζόμαστε τα σπίτια, τους ανθρώπους μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Παλεύουμε για την ύπαρξή μας. Πολλοί από εμάς έχουμε χάσει τους αγαπημένους μας».

Στο βίντεο που έρχεται λίγο πριν από τη διαφαινόμενη μεγάλη επιχείρηση στη Γάζα, ο εκπρόσωπος του IDF μεταξύ άλλων ανέφερε: Δεν έχουμε άλλη επιλογή από τα να παλέψουμε για την ασφάλειά μας. Θα νικήσουμε τη Χαμάς στη μάχη και θα βοηθήσουμε το νότιο Ισραήλ να ακμάσει ξανά».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε σήμερα τα πολεμικά σχέδια και τους στόχους της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολεμικοί ισραηλινοί στόχοι περιλαμβάνουν την εξόντωση της Χαμάς, μέσω της καταστροφής των στρατιωτικών και κυβερνητικών της δυνατοτήτων, την πλήρη παραίτηση του Ισραήλ από κάθε ευθύνη στη Γάζα και τη δημιουργία ενός νέου «καθεστώτος ασφαλείας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Israel Defense Minister Yoav Gallant Meets with Members of the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee:

Minister of Defense Yoav Gallant to the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee: “We are at war, we have been left no choice. October 7th will be remembered as… pic.twitter.com/ICa5z4mtgw

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 20, 2023