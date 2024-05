Νέες πυρηνικές απειλές από τον Πούτιν - «Είμαστε πάντα σε πολεμική ετοιμότητα»

Το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας αλλά και το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας είναι «πάντα σε πολεμική ετοιμότητα» έστειλε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης κατά των Ναζί της Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που εορτάζεται στις 9 Μαΐου.

Όπως παρατηρεί το Sky News στην ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία για την 79η επέτειο ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι «η Ρωσία περνάει μια δύσκολη περίοδο» αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να τονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας απευθυνόμενος περισσότερο, πάντως, στο εξωτερικό και λιγότερο στο εσωτερικό.

Δείτε όλη την παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης:

«Το μέλλον της μητέρας πατρίδας εξαρτάται από εμάς και αυτό φέτος στην Ημέρα της Νίκης είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ» είπε ο Πούτιν συμπληρώνοντας με έμφαση: «Οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι πάντα σε στρατιωτική ετοιμότητα».

Για να κάνει, δε, ακόμα πιο αισθητό το μηνυμά του ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς φράση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε μια παγκόσμια σύγκρουση αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλεί» συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Putin’s speech at the Victory Day Parade, Main Points:

◾Attempts to distort the truth about World War II hinder those who pursue a colonial policy based on lies.

◾Revisionism and mockery of history, justification of Nazism, are part of the general policy of Western elites.… pic.twitter.com/9hjQhIvNgV

— Olga Bazova (@OlgaBazova) May 9, 2024