Διασκορπισμένα σε ακτίνα 2,5 χλμ τα συντρίμμια του αεροσκάφους του Πριγκόζιν - «Ήταν σαν πολλές εκρήξεις» (video)

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο συνετρίβη στην περιοχή Τβερ και στο οποίο θεωρείται ότι επέβαινε ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, και το δεξί του χέρι, ο Ντμίτρι Ούτκιν, βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Έτσι η άτρακτος και οι κινητήρες έπεσαν στην περιοχή του αγροτικού οικισμού Κουζένκινσκογε, ενώ το πτερύγιο της ουράς κοντά στον οικισμό Κουζένκινο. Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων πτώσης είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η καταστροφή του αεροσκάφους άρχισε ενώ βρισκόταν στον αέρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Βίντεο των οποίων η εγκυρότητα έχει επιβεβαιωθεί από το BBC πως προέρχονται από την επαρχία Τβερ στην οποία σημειώθηκε και η συντριβή δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει στο έδαφος, ενώ άλλα, των οποίων η εγκυρότητα δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί, φαίνεται πως δείχνουν το σημείο της έκρηξης, με το σκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts. Multiple Russian media reports say all 10 people on board died. The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane – source tells Readovka The plane… pic.twitter.com/5ZX5K7S74U — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 23, 2023

Russian Telegram channel VChK-OGPU says that an eyewitness reported two explosions, resembling missile firing, sounded in the sky before Prigozhin’s plane went down. “There were two shooting blasts. When I heard the first explosion, I just raised my head and I saw sparks… pic.twitter.com/xBeQZIhktW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

Το αεροπλάνο έκανε πολλά ταξίδια μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης

Σύμφωνα με τα ρωσικά κανάλια στο Telegram , το αεροπλάνο ήταν ένα αεροσκάφος Embraer Legacy, με σειριακό αριθμό RA-02795, ο οποίος συνδέεται με το αφεντικό της Βάγκνερ.

Το BBC εξέτασε τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης του αεροπλάνου μέσω της ιστοσελίδας FlightRadar24. Αν και τα δεδομένα δεν δείχνουν από πού αναχώρησε η πτήση, το αεροπλάνο φαίνεται ότι ταξίδεψε κοντά στη Μόσχα. Αφού ανέβηκε στα σχεδόν 29.000 πόδια, δεν καταγράφηκαν περαιτέρω δεδομένα.

Ειδικότερα, Οι δέκτες του δικτύου Flightradar24 έλαβαν για πρώτη φορά δεδομένα από το αεροσκάφος στις 14:46 (ώρα Μόσχας). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι θέσεις του αεροσκάφους από τις 14:59 (ώρα Μόσχας) έως τις 14:59 (ώρα Μόσχας), καθώς το αεροσκάφος ανέβηκε σε ύψος πτήσης 28.000 ποδιών και μετέδιδε δεδομένα έως τις 15:20:14 (ώρα Μόσχας).

Παρόλο που το αεροσκάφος δεν μετέδιδε πληροφορίες θέσης, έδινε άλλα δεδομένα όπως το υψόμετρο, η ταχύτητα, ο κατακόρυφος ρυθμός και οι ρυθμίσεις του αυτόματου πιλότου.

Στις 15:10 (ώρα Μόσχας) το αεροσκάφος οριζοντιώθηκε στα 28.000 πόδια και συνέχισε την πτήση μέχρι τις 15:19 (ώρα Μόσχας), οπότε ο κατακόρυφος ρυθμός μειώθηκε δραματικά και το αεροσκάφος κατέβηκε για λίγο, πριν ανέβη σε μέγιστο ύψος 30.100 ποδιών. Στη συνέχεια κατέβηκε ξανά στα 27.500 πόδια και στη συνέχεια ανέβηκε φτάνοντας στα 29.300 πόδια, πριν οριζοντιωθεί εκ νέου. Αμέσως μετά, το αεροσκάφος κατέβηκε σε υψόμετρο 19.725 ποδιών, ενώ τα τελευταία δεδομένα ελήφθησαν στις 15:20:14 (ώρα Μόσχας).

Τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι το ίδιο αεροπλάνο έκανε πολλά ταξίδια από και προς τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη τους τελευταίους μήνες. Έχει επίσης φωτογραφηθεί από τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία, όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται τώρα η έδρα της Βάγκνερ, όπως μεταδίδει το BBC.

Εικασίες πως ο Πριγκόζιν μπορεί να μην ήταν στο σκάφος

Ωστόσο, υπήρξαν επίσης εικασίες στο Telegram ότι ο Πριγκόζιν μπορεί να βρισκόταν σε μια εντελώς διαφορετική πτήση.

Αυτό το άλλο αεροσκάφος έχει αριθμό νηολόγησης RA-02748.

Ενώ τα αρχεία πτήσεων του αεροπλάνου είναι εν μέρει απρόσιτα, φαίνεται ότι το αεροπλάνο αυτό αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη νωρίτερα την Τετάρτη και πέταξε προς τη Μόσχα. Το ίχνος εξαφανίζεται κοντά στο αεροδρόμιο Ostafyevo της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Δεν ήταν σαν βροντή, ήταν ένας μεταλλικός κρότος»

Ο Βιτάλι Στέπενοκ, 72 ετών, κάτοικος του Κουζένκινο, δήλωσε στο Reuters: «Ακούω μια έκρηξη ή ένα μπαμ. Συνήθως, αν γίνει έκρηξη στο έδαφος υπάρχει ηχώ, αλλά ήταν μόνο ένα μπαμ και κοίταξα ψηλά και είδα άσπρο καπνό».

«Ενα φτερό έφυγε προς τη μία κατεύθυνση και η άτρακτος έπεσε έτσι», είπε χειρονομώντας για να δείξει πώς έπεσε στο έδαφος το αεροπλάνο.

«Και μετά σύρθηκε με το φτερό. Δεν καρφώθηκε με τη μύτη, γλιστρούσε».

Ο Βιτάλι Στέπενοκ είπε ότι φοβήθηκε ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε στα σπίτια του χωριού.

«Ημουν εδώ. Πήδηξα στο ποδήλατό μου και βρέθηκα εκεί σε 20 λεπτά. Ολα φλέγονταν. Ανθρωποι βάδιζαν γύρω γύρω. Τράβηξαν κάποιον έξω, τα υπολείμματα…Δεν μπόρεσα να διακρίνω. Είδα μόνο τον αριθμό του αεροπλάνου, τους τον είπα, και αυτό ήταν».

Αλλος κάτοικος του χωριού που παρουσιάσθηκε ως Ανατόλι είπε: «Γι’αυτό που συνέβη θα πω απλώς αυτό: δεν ήταν σαν βροντή, ήταν ένας μεταλλικός κρότος-ας το πούμε έτσι. Εχω ακούσει τέτοιους και στο παρελθόν».

«Ήταν σαν πολλές εκρήξεις, το αεροπλάνο άρχισε να στρίβει» – «Μπορεί να το έριξαν πύραυλοι»

Ένας άνδρας δήλωσε στο RIA Novosti ότι άκουσε δύο κρότους στον ουρανό πριν το αεροπλάνο αρχίσει να πέφτει. Μια γυναίκα από το χωριό Kuzhenkino στην περιοχή Tver δήλωσε στο RIA Novosti ότι γύρω στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης άκουσε τον ήχο ενός αεροπλάνου κοντά στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται 300 μέτρα από το σημείο όπου βρίσκεται τώρα το ουραίο τμήμα του Embraer.

«Στη συνέχεια ακούστηκε κάτι σαν κρότος, σαν πυροβολισμός. Μετά ξαφνικά μια έκρηξη, κοίταξα ψηλά και άκουσα έναν ήχο από πάνω μου – ήταν σαν κρότοι, σαν πολλές εκρήξεις», είπε. «Το αεροπλάνο άρχισε να στρίβει. Μετά εμφανίστηκε ένα σύννεφο καπνού και το αεροπλάνο άρχισε να κατεβαίνει, να βουτάει».

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα. Όπως ανακοινώθηκε, στη Ρωσία έχει ξεκινήσει έρευνα για «παραβίαση των κανόνων ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών». Ομάδα έρευνας «εστάλη επιτόπου (…) για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος», σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής επιτροπής έρευνας (σ.σ. εισαγγελίας).

The bodies of those killed in the crash of the plane Embraer Legacy 600, owned by Yevgeny Prigozhin, are sent for forensic examination Several channels report that 2 buses left the scene at 6 am. According to preliminary data, the remains will be taken to the Tver morgue on… pic.twitter.com/Q1zDzXvEYQ — Sprinter (@Sprinter99800) August 24, 2023

Πάντως, τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης είναι πολλά: Μη κατονομαζόμενες πηγές δήλωσαν στα ρωσικά μέσα ότι πιστεύουν πως το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από έναν ή περισσότερους πυραύλους εδάφους-αέρος, ενώ δεν είναι και λίγες οι φωνές ακόμα και εντός Ρωσίας που θεωρούν ως υπαίτιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για αυτήν την εξέλιξη.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης πως ένας πύραυλος εδάφους αέρος που εκτοξεύθηκε από τη ρωσική επικράτεια ανέφεραν στο Sky News, τηρώντας την ανωνυμία τους, προσθέτοντας πάντως πως τα στοιχεία είναι ακόμα προκαταρκτικά.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του συνεχίζει να τηρεί «σιγή ιχθύος», με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο να μην κάνει ουδεμία αναφορά σήμερα στον φερόμενο θάνατο του Γιεβγκένι Πριγκόζιν στην ομιλία του προς τους παγκόσμιους ηγέτες κατά τη σημερινή σύνοδο κορυφής των BRICS.