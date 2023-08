Ρωσικός βομβαρδισμός σε εργοστάσιο σουηδικής εταιρείας στην Ουκρανία - Νεκροί τρεις εργαζόμενοι

Ο σουηδικός κολοσσός SKF, που εξειδικεύεται στην παραγωγή ρουλεμάν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις από τους εργαζομένους του σκοτώθηκαν από επίθεση που έπληξε το εργοστάσιό του χθες το βράδυ στην ουκρανική πόλη Λουτσκ.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο τριών εργαζομένων μας σε αυτήν την επίθεση», τόνισε ο εκπρόσωπος της SKF, Καρλ Μπζέρνσταμ μέσω email, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουν την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση.

