Στους 80 οι νεκροί από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάουι της Χαβάης - Έγιναν στάχτη πάνω από 1.000 σπίτια

Στους 80 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάουι της Χαβάης.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές στο Μάουι αυξήθηκε στους 80, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές στη Χαβάη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε ό,τι απέμεινε από την ιστορική πόλη της Λαχέινα.

Η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή, έγινε η πλέον πολύνεκρη φυσική καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας, ξεπερνώντας τον τραγικό απολογισμό του τσουνάμι που έπληξε το Μεγάλο Νησί της Χαβάης και στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους το 1960, έναν χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε αμερικανική πολιτεία.

Drone footage shows extensive devastation in Lahaina, Hawaii, in the wake of deadly wildfires driven by extremely dry conditions and powerful winds. https://t.co/w3etCOnAgF pic.twitter.com/Xk3j8Vf7mM

Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι ομάδες έρευνας, που συνοδεύονται από ειδικά σκυλιά, είναι πιθανόν να βρουν ακόμα περισσότερους νεκρούς.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές η πυρκαγιά στην περιοχή πλέον «είναι 100% υπό έλεγχο», αλλά οι πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Δείτε εικόνες από την απόλυτη καταστροφή στην πόλη Λαχάινα, στη Χαβάη:

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία φυσικών καταστροφών (Fema), περί τα 2.207 κτίρια, στην πλειονότητά τους κατοικίες, καταστράφηκαν ή έχουν υποστεί ζημιές.

Μόνο στην πόλη της Λαχάινα, το κόστος της ανοικοδόμησης υπολογίζεται στα 5,52 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές συνοδεύουν ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από σειρά ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων παντού στον πλανήτη, όπως είναι τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες και συνδέονται με την Κλιματική Αλλαγή.

Στο νησί Μάουι οι φλόγες βρήκαν πρόσφορο έδαφος, αφού η φετινή χρονιά χαρακτηρίσθηκε από λιγότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες. Στο δυτικό τμήμα του νησιού, όπου βρίσκεται η Λαχάινα, επικρατεί «σοβαρή έως μέτρια» ξηρασία, σύμφωνα με το US Drought Monitor.

Βαθιά θλίψη για τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σε ανάρτηση στο twitter.

Το υπουργείο υπογραμμίζει πως «η σημασία της συλλογικής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να μειωθούν οι τρομερές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη».

Τέλος, επισημαίνει πως οι σκέψεις και οι προσευχές είναι με τον αμερικανικό λαό.

Deeply saddened by the deadly fires in #Hawaii.

The importance of collective action against climate change is paramount in order to reduce the dire impact of global warming.

Our thoughts and prayers are with the #American people pic.twitter.com/pYIHgJbNKi

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 12, 2023