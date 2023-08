Μπορέλ: «Αναμφισβήτητη πραγματικότητα η κλιματική αλλαγή - Αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως»

Η κλιματική αλλαγή είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνοντας ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγέντων, από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα έως τα θύματα των τυφώνων στις Φιλιππίνες».

Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνει: «Αυτό το καλοκαίρι, οι φυσικές καταστροφές προκαλούν καταστροφές σε όλο τον κόσμο, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και καταστρέφοντας σπίτια και μέσα διαβίωσης. Σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές προκαλούν όλεθρο. Η Σλοβενία και η Γεωργία έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγέντων, από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα έως τα θύματα των τυφώνων στις Φιλιππίνες».

Climate change is an undeniable reality and poses a security threat globally.

The EU remains committed to supporting those affected, from the fire-stricken areas in Greece to the victims of typhoons in the #Philippines.@JanezLenarcic

