Σε συναγερμό η Ισλανδία - Σημειώθηκαν 1.800 σεισμοί, περιμένουν έκρηξη του ηφαιστείου Φάγκρανταλσφιάτλ

Περισσότεροι από 1.800 ασθενείς σεισμοί έχουν σημειωθεί από το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιάτλ, κοντά στο Ρέικιαβικ, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας (Vedurstofa).

Επτά σεισμοί είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών και ο πιο ισχυρός ήταν εντάσεως 4,8 βαθμών, αναφέρει σημερινή ανάρτηση της Vedurstofa στο Facebook.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών έγινε αισθητή στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ αργά το απόγευμα της Τρίτης. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.

Το ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιάτλ βρίσκεται στη σχετικά αραιοκατοικημένη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ. Ηφαιστειακές εκρήξεις καταγράφονταν επί μήνες το καλοκαίρι του 2022, ενώ η προηγούμενη έκρηξη είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2021, κατόπιν πολυάριθμων σεισμών.

As another eruption of Fagradalsfjall looks possible, we take a look back at last year’s eruption.

It now seems at least possible that for the third year in a row, Fagradalsfjall will erupt. pic.twitter.com/2GZkqGjCwA

— RÚV English (@RuvEnglish) July 5, 2023