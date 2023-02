Σεισμός στην Τουρκία: Ένα 6χρονο κορίτσι και μια 70χρονη διασώθηκαν έπειτα από 178 ώρες (video)

Ένα εξάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην επαρχία Αντιγιαμάν της Τουρκίας, 178 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της προηγούμενης Δευτέρας.

Λίγο νωρίτερα μία γυναίκα, η Σεράπ Ντονμέζ, βγήκε ζωντανή από τα ερείπια πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει στην Αντάκια (Αντιόχεια), 176 ώρες μετά τον σεισμό. Στην ίδια πόλη της επαρχίας Χατάι, μια 70χρονη γυναίκα, η Νουράι Γκιουρμπούζ, σώθηκε αφού πέρασε 178 ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

Στο μεταξύ διασώστες στην Καχραμανμαράς δήλωσαν ότι έχουν επαφή με μία ηλικιωμένη γυναίκα, την κόρη της και το μωρό της τελευταίας που βρίσκονται εγκλωβισμένες σε δωμάτιο τριώροφου κτιρίου. Ένας ακόμη άνθρωπος πιθανόν να βρίσκεται σε διπλανό δωμάτιο.

#TurkiyeQuakes : In yet another miraculous rescue, Naide Umay was saved after surviving under rubble for 175 hours in Hatay pic.twitter.com/N6txBf3cxV

TRT World’s Melinda Nucifora speaks to a Spanish rescuer trying to save a newborn baby, her mother and her grandmother, who’ve been trapped under rubble for over 177 hours in Kahramanmaras pic.twitter.com/QEhIDLAQ11

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 13, 2023