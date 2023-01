Ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Ντονέτσκ το Κίεβο - Σκοτώσαμε δεκάδες Ρώσους στρατιώτες, λέει

Ο ουκρανικός στρατός παραδέχτηκε ότι πραγματοποίησε την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες Ρώσους στρατιώτες στην πόλη Μακιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψε έως και 10 οχήματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για 63 νεκρούς στρατιώτες από την επίθεση.

«Στις 31 Δεκεμβρίου, έως και 10 μονάδες εχθρικού στρατιωτικού εξοπλισμού διαφόρων τύπων καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στη Μακιίβκα, στην επαρχία Ντονέτσκ», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο σε ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι ο αριθμός των απωλειών του ρωσικού ανθρώπινου δυναμικού αξιολογείται.

🚨 Armed Forces of #Ukraine struck a large Russian base in #Makeevka in occupied #Donetsk, reporting that up to 400 Russian soldiers have been killed and another 300 injured.

Excellent use of Precision Guided Munitions, probably #HIMARS or #M270. pic.twitter.com/Q5gFUuFIxr

— Igor Sushko (@igorsushko) January 1, 2023