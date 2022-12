Βομβιστική επίθεση του ISIS στη Συρία - Νεκροί έξι Κούρδοι φύλακες ασφαλείας

Έξι μέλη μιας δύναμης ασφάλειας υπό την ηγεσία των Κούρδων σκοτώθηκαν από επίθεση αυτοκτονίας στη Ράκα της Συρίας.

Η επίθεση που έγινε σήμερα από το Ισλαμικό Κράτος, όπως ανέφερε στο Twitter ο Μαζλούμ Αμπντί αρχηγός των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά επτά άνθρωποι.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκοτώθηκε και ένας άλλος κρατείται δήλωσε ο Φαρχάντ Σαμί, επικεφαλής στο κέντρο Τύπου των δυνάμεων SDF.

WATCH: #BNNSyria Reports#ISIS carried out a suicide bomb attack on security forces in #Raqqa this morning while wearing a suicide belt, and searches for the terrorists are ongoing.

Six SDF forces are said to have died, while two ISIS terrorists are said to have died. #Syria pic.twitter.com/WpI1v80blO

